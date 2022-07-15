Юбилейный концерт группы «Земляне» появится на телеэкранах

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Легендарная российская и советская группа «Земляне» отметила свой 45-й юбилей на Газпром Арене в Санкт-Петербурге, куда явилось свыше 45 тысяч зрителей всех возрастов. Эфир мероприятия поклонники смогут еще раз увидеть 22 июля на федеральном канале в эксклюзивной версии. Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы» в пятницу, 15 июля.

— Музыканты летали над зрительным залом на тросах, поднимались на огромную высоту на вращающихся платформах, запускали в полет почти настоящий реактивный самолет. Но зрелищность была лишь данью внушительной дате. Самое главное — песни, те, которые мы знаем наизусть, и новые, написанные в последние годы, музыка — настоящий, мужественный, живой и свободный рок, исполнительское мастерство, которому нет равных на современной российской сцене, — отмечается в сообщении.

Так, в программе прозвучал 21 трек рок-группы Игоря Романова и Владимира Киселева. Эксклюзивный эфир повторно будет транслироваться 22 июля в 22:33 на телеканале НТВ. При этом желающие смогут увидеть полет Романова на высоте 70 метров и гитарное соло одновременно, а также фееричное выступление Киселева.

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