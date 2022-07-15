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МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

Антон Махов
Общество
МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева*. Информация об этом появилась в соответствующей базе МВД России в пятницу, 15 июня.

Указывается, что мужчина разыскиваться по статье Уголовного кодекса, однако какая именно статья имеется в виду, не уточняется.

МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

5 апреля Министерство юстиций включило Киселева* в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это произошло из-за того, что он выпускал антироссийские публикации в интересах Украины.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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