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Госдума приняла проект закона о праве наследников оспаривать отцовство

Полина Долганова
Общество
Госдума приняла проект закона о праве наследников оспаривать отцовство
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании в пятницу, 15 июля, приняла во втором и третьем чтениях проект закона, который предоставляет наследникам право оспаривать отцовство в судебном порядке.

— Законопроектом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ... может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, — говорится в пояснительной записке, которую цитирует РИА Новости.

Проект был разработан по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, говорится в документе на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

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