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СК попросил арестовать обвиняемого в избиении мужчины до смерти на проспекте Мира

Антон Махов
Происшествия
СК попросил арестовать обвиняемого в избиении мужчины до смерти на проспекте Мира
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать обвиняемого в избиении мужчины до смерти на проспекте Мира. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, ночью 14 июля недалеко от магазина на проспекте Мира в Москве между двумя мужчинами завязалась драка. Вскоре злоумышленника задержали.

Потерпевший 1970 года рождения был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, скончался в больнице спустя непродолжительное время.

В ближайшее время следствие собирается ходатайствовать перед Останкинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 июля жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство друга с помощью ножки от стола и вилки.

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