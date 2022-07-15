Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина в Хабаровском крае убил собутыльника ножкой от стола и вилкой

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина в Хабаровском крае убил собутыльника ножкой от стола и вилкой
Фото: Pixabay / Arek Socha

Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство товарища ножкой от стола и вилкой. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Следователи установили, что в июле 2020 года двое приятелей в Комсомольске-на-Амуре распивали алкоголь в квартире по Интернациональному проспекту. Мужчины поссорились и 40-летний ранее судимый гость начал избивать собутыльника металлической ножкой от стола, нанеся ему около 90 ударов по телу, также он не менее семи раз ткнул товарища вилкой. От полученных травм потерпевший умер.

Мужчину признали виновным в убийстве приятеля. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Жительнице городского округа Раменское, которая во время ссоры ударила ножом своего бывшего сожителя, предъявили обвинение. Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 июля 2022 года в поселке Ильинский Раменского городского округа. В квартире между женщиной и ее 44-летним бывшим сожителем разгорелась ссора.

Комсомольск-на-Амуре Убийства Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте