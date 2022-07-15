Мужчина в Хабаровском крае убил собутыльника ножкой от стола и вилкой

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Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство товарища ножкой от стола и вилкой. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Следователи установили, что в июле 2020 года двое приятелей в Комсомольске-на-Амуре распивали алкоголь в квартире по Интернациональному проспекту. Мужчины поссорились и 40-летний ранее судимый гость начал избивать собутыльника металлической ножкой от стола, нанеся ему около 90 ударов по телу, также он не менее семи раз ткнул товарища вилкой. От полученных травм потерпевший умер.

Мужчину признали виновным в убийстве приятеля. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Жительнице городского округа Раменское, которая во время ссоры ударила ножом своего бывшего сожителя, предъявили обвинение. Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 июля 2022 года в поселке Ильинский Раменского городского округа. В квартире между женщиной и ее 44-летним бывшим сожителем разгорелась ссора.