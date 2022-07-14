Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жительнице Раменского предъявили обвинение в убийстве экс-возлюбленного

Анастасия Колоскова
Происшествия
Жительнице Раменского предъявили обвинение в убийстве экс-возлюбленного
Фото: СК РФ

Жительнице городского округа Раменское, которая во время ссоры ударила ножом своего бывшего сожителя, предъявили обвинение. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 42-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 июля 2022 года в поселке Ильинский Раменского городского округа. В квартире между женщиной и ее 44-летним бывшим сожителем разгорелась ссора. В ходе конфликта она схватилась за нож и ударила им мужчину. После этого она сама вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Однако спасти его жизнь медикам не удалось. На следующий день мужчина скончался.

Обвиняемая признала свою вину.

— В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, — отметила Врадий.

В этот же день стало известно, что обвинение предъявили мужчине, убившему сотрудницу микрофинансовой организации в центре Москвы.

Подмосковье обвинения Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте