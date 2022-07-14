СК предъявил обвинение задержанному за убийство сотрудницы МФО в центре Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в ходе допроса он полностью признал свою вину и пояснил следователю, что ключевой целью его нападения было желание завладеть денежными средствами фирмы.

Также Иванова сообщила, что следователи уже провели обыски по месту жительства злоумышленника, где были изъяты рюкзак и одежда, в которой фигурант находился в момент совершения преступления. Помимо этого, в доме было обнаружено орудие убийства.

Следователям также удалось выяснить, что злоумышленник являлся заемщиком денежных средств в размере 30 тысяч рублей в данной микрофинансовой организации. Однако средства в полном объеме он не вернул.

Иванова напомнила, что мужчина обвиняется по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Накануне в Московской области задержали мужчину, застрелившего сотрудницу офиса микрозаймов. Преступник был задержан в подмосковной Балашихе, откуда его и доставили в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Само убийство, о котором идет речь, произошло в воскресенье, 10 июля. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».