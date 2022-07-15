Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

На 75-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Благодаря Ярцеву в 1996 году «Спартак» одержал победу в в чемпионате России по футболу. В этом же году он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную Россию и участвовал с командой в чемпионате Европы.

Популярным матчем в период работы Ярцева в сборной стало самое крупное поражение в современной истории команды Португалии со счетом 1:7. Тогда тренер покинул скамейку после шестого пропущенного мяча.

При этом в качестве игрока в московском «Спартаке» он был признан чемпионом СССР в 1979 году и серебряным призером первенства в следующем сезоне. До февраля 2021 года Ярцев занимал должность вице-президента футбольного клуба «Тамбов», пишет «Спорт-Экспресс».