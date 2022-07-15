Певица Пелагея сообщила о смерти своего гитариста

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Гитарист Павел Дешура, выступавший в составе музыкального коллектива «Пелагея», скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила солистка и основательница группы в соцсетях.

— Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания, — цитирует слова Пелагеи Пятый канал.

Исполнительница сообщила, что в связи с трагическим событием концерт коллектива, который запланирован на 5 августа, не состоится.

По словам звезды, смерть коллеги стала неожиданностью для группы.