Певица Пелагея сообщила о смерти своего гитариста
Гитарист Павел Дешура, выступавший в составе музыкального коллектива «Пелагея», скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила солистка и основательница группы в соцсетях.
— Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания, — цитирует слова Пелагеи Пятый канал.
Исполнительница сообщила, что в связи с трагическим событием концерт коллектива, который запланирован на 5 августа, не состоится.
По словам звезды, смерть коллеги стала неожиданностью для группы.