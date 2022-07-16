Шесть способов сэкономить в отпуске: советы психолога

Фото: Pixabay

Сберечь семейный бюджет в период отпуска можно, грамотно выбирая места для питания и покупки еды. Кроме того, желательно отказаться от приема больших доз алкоголя: самые необдуманные траты человек совершает в состоянии опьянения. Этими и другими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.

По его словам, сэкономить во время отпуска можно, приобретая еду там, где это делают местные жители.

— Самая главная рекомендация: если у человека не система «все включено» и он питается сам, «на подножном корму», то нужно узнать, где находятся магазины и рынки, которые адаптированы под местных жителей. Иначе вы в разы переплатите в курортной зоне, — рекомендовал специалист.

Как отметил эксперт, питаться лучше в больших заведениях: цены там, как правило, меньше. Также там ниже риски заболеть или отравиться, подчеркнул он.

Если человек отдыхает с детьми, имеет смысл покупать им лакомства в недорогих магазинах заранее. То же самое касается поездок, в которых необходимость экономии особенно высока, уточнил собеседник «ВМ».

— Дети постоянно просят какое-нибудь мороженое, поэтому лучше все хранить в холодильнике и, выходя из номера гостиницы, брать с собой сумку. Я рекомендую тем, кто дикарями отдыхает, брать с собой термосумки — это будет серьезная экономия. Там у вас может лежать холодное мороженое и вода. Поэтому настраиваемся на то, что носим с собой еду, мороженое, газировки в сумке, кормим себя и детей, и это позволяет сильно экономить, — рассказал психолог.

Кроме того, в курортных городах можно не пользоваться такси, а изучить маршруты муниципального транспорта, посоветовал эксперт.

Во время отдыха лучше отказаться от спонтанных знакомств, в том числе связанных с чувствами, уверен Зберовский.

— Надо стараться избегать сомнительных знакомств, потому что отдыхающих традиционно заманивают то в карты на деньги поиграть, то в какие-то сомнительные сауны, бани и на массаж. Не стоит связываться с курортными романами: это основная проблема, которая бьет по кошельку (особенно мужчин): мужчина приехал, влюбился и еще проблем себе нажил, — рассказал специалист.

Во время отпуска стоит избегать приема больших доз алкоголя, подчеркнул Зберовский: основная масса трат происходит тогда, когда человек выпивает в непонятной компании.

Чтобы после отпуска не остаться без средств, необходимо заранее оставить дома некоторую сумму, отметил собеседник «ВМ».

— Я советую всегда оставлять подъемную сумму денег на первые недели после отпуска, чтобы у вас дома лежали 10–20 тысяч на начало жизни. Желательно, опять же, до отъезда набить морозилку сосисками, колбасой и пельменями, чтобы, как бы вы ни тратились, деньги были и холодильник был наполнен, — подытожил эксперт.