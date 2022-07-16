Народный календарь. Что нужно выпить 17 июля, чтобы уберечься от болезней
17 июля Православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, и трех святых с именем Андрей: христианского богослова и проповедника Андрея Критского, русского иконописца Андрея Рублева, благоверного великого князя Андрея Боголюбского. В народном календаре славян эта дата получила название Андрей Налива. А все потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья.
Утром желательно выпить чай с лимоном, чтобы никакая хворь не одолела.
День считается опасным, поэтому не стоит начинать новые дела, а принятие важных решений лучше отложить на вторую половину дня.
Чтобы избежать финансовых трудностей в будущем, не стоит в этот день брать или давать в долг. Следите за тем, что говорите, а также постарайтесь быть доброжелательным по отношению к себе и другим людям.
Приметы погоды
Гром гремит громко — к граду.
Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным.
Хороший урожай лесных ягод — к суровой зиме.
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Именины отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Федор.