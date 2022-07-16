Опасные волны: спасатель Шевалье рассказала, как вести себя на море во время шторма

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При попадании в волну ни в коем случае нельзя пытаться плыть навстречу ветру и против течения. Как только стихия принесет ближе к берегу, необходимо быстрее найти место, в котором получится вырваться из воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель центра специальной подготовки «Акваспас» Оксана Шевалье.

По ее словам, людей привлекают большие волны, однако купаться в таких условиях крайне опасно.

— В шторм категорически нельзя купаться, но, так как люди любят волны, они в них бегут. Но местные жители знают особенности своего пляжа, а вот гости — нет. Самое страшное для человека в шторм — ветер, который дует от берега, и тягун — волна, которая оттягивает от берега, — рассказала эксперт.

Как отметила Шевалье, в случае попадания в шторм главная задача — не бороться со стихией, а поддаться течению воды и постепенно выгребать в нужную сторону.

Если игнорировать это правило, вероятность погибнуть значительно повышается, предупредила собеседница «ВМ».

— Самая основная ошибка и причина утопления: в борьбе со стихией люди теряют силы и начинают захлебываться. Чтобы выйти на берег, нужно плыть вдоль берега и искать место, где вода выпустит, — рекомендовала специалист.

При появлении какого-либо неспокойствия на море нужно постараться развернуться в сторону берега и потихоньку выходить, не дожидаясь усиления шторма, отметила Шевалье. Кроме того, не стоит заходить в воду, если были предупреждения о начинающемся шторме от МЧС, заключила специалист.