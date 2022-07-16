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Девять человек спасли на столичных водоемах за неделю

Георгий Соланович
Город
Девять человек спасли на столичных водоемах за неделю
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

За последнюю неделю в Москве на водоемах было спасено девять человек. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы в субботу, 16 июля.

— С 8 по 15 июля на водоемах спасено девять человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах, — говорится в сообщении.

В связи с этим городские службы призвали жителей столицы быть внимательнее на водоемах и купаться только в предназначенных для этого местах.

Кроме того, в Telegram-канале комплекса отметили, что специалисты городской поисково-спасательной службы за неделю провели более 11,5 тысячи профилактических мероприятий, а также выявили 22 случая купания несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

До этого детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова дала советы родителям, как уберечь детей от опасностей во время купального сезона. По ее словам, природному любопытству детей и их желанию поиграть в воде сложно противостоять, поэтому родители все время должны быть настороже и постоянно следить за своим ребенком.

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