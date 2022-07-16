Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музыканты Московского командного училища выступили у стен Кремля

Анастасия Колоскова
Город
Музыканты Московского командного училища выступили у стен Кремля
Фото: VK / Спасская башня
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Музыканты Московского высшего общевойскового командного училища исполнили у стен Государственного исторического музея песни военных лет, а также отечественные и иностранные хиты. Об этом сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в субботу, 16 июля.

Отмечается, что выступление состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках». В концертную программу музыканты под управлением военного дирижера, майора Ивана Краснецкого включили попурри песен военных лет «Друзья-однополчане», попурри на темы композиций Фрэнка Синатры и увертюру к картине «Дети капитана Гранта».

Коллектив также порадовал слушателей иностранными мелодиями, в том числе, хитами группы АВВА и песней Smokе on the Water группы Deep Purple. Под занавес выступления оркестр сыграл композицию из кинофильма «Возвращение Будулая».

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России. Военный оркестр училища — это неотъемлемая составляющая строевых смотров военного вуза.

Оркестранты также обеспечивают музыкальное сопровождение разводов караулов, воинских ритуалов и открытий памятников. Коллектив участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади, пишет ТАСС.

Концерты Музыка Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте