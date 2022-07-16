Музыканты Московского командного училища выступили у стен Кремля

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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Музыканты Московского высшего общевойскового командного училища исполнили у стен Государственного исторического музея песни военных лет, а также отечественные и иностранные хиты. Об этом сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в субботу, 16 июля.

Отмечается, что выступление состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках». В концертную программу музыканты под управлением военного дирижера, майора Ивана Краснецкого включили попурри песен военных лет «Друзья-однополчане», попурри на темы композиций Фрэнка Синатры и увертюру к картине «Дети капитана Гранта».

Коллектив также порадовал слушателей иностранными мелодиями, в том числе, хитами группы АВВА и песней Smokе on the Water группы Deep Purple. Под занавес выступления оркестр сыграл композицию из кинофильма «Возвращение Будулая».

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России. Военный оркестр училища — это неотъемлемая составляющая строевых смотров военного вуза.

Оркестранты также обеспечивают музыкальное сопровождение разводов караулов, воинских ритуалов и открытий памятников. Коллектив участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади, пишет ТАСС.