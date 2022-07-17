В Раде уверены, что Вучич скоро сбежит из Сербии в Россию

Фото: МИД РФ

Президенту Сербии Александру Вучичу стоит готовиться к бегству на территорию России после его заявлений о специальной операции РФ на Украине, заявил в воскресенье, 17 июля, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Накануне парламентарий намекнул, что Украина совместно с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз, чтобы «перевоспитать сербов» и отомстить Вучичу за его заявления относительно действий Москвы. В ответ сербский лидер пожелал Киеву и жителям Украины «всего наилучшего».

— Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться, — обратился Гончаренко к Вучичу.

Депутат также заявил, что Белград начал «слишком много о себе думать» для государства с населением в шесть миллионов человек. Он снова пригрозил, что Киев не забудет о заявлениях руководства балканской республики, пишет РИА Новости.

В минувший четверг, 14 июля, президент Сербии Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Российской Федерацией с помощью украинских солдат.