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Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке обгоревший вертолет Robinson

Александр Афонин
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке обгоревший вертолет Robinson
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спасатели обнаружили в 13 километрах от вулкана Узон на Камчатке обгоревший вертолет Robinson. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

— Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Робинсон, который пропал вчера со связи, — сказал он.

Губернатор добавил, что вертолет выполнял частный рейс. На его борту находились два пассажира и пилот, которые не были зарегистрированы как туристическая группа. Об их состоянии ничего не уточняется. По его словам, в момент крушения на территории наблюдалась неблагоприятная для полетов погода.

Солодов отметил, что специалисты в данный момент проводят расследование. В ходе работ будут установлены причины вылета и крушения судна, отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

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