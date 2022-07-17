Народный календарь. Как 18 июля привлечь удачу на целый год
18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского.
Известно, что 18 июля — это день, когда нужно ходить в гости и приглашать близких к себе. Так вы сможете призвать удачу и благополучие на целый год.
Не сплетничайте, нельзя раскрывать своих и чужих секретов, не осуждайте других людей. Следите за тем, что вы говорите, так вы сможете обезопасить себя и не думать о том, что у вас будет плохая жизнь.
Запрещается делать ремонт. Говорят, что даже небольшие ремонтные работы (например, починка сломанных вещей или поклейка обоев) 18 июля — это грех. Все, что вы будете делать в этот день, — обречено на провал. Существует высокий риск получить травму. Так что если у вас были большие планы, следует перенести их на другой день, иначе беда вас будет преследовать еще очень долго.
Приметы погоды
Если луна в небе «играет» (быстро перемещается, прячется за облака), то будет богатый урожай.
Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная луна — к затяжным дождям.
Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде.
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Именины отмечают: Варвара, Анна, Арнольд, Афанасий, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Федор.