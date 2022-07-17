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18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского.

Известно, что 18 июля — это день, когда нужно ходить в гости и приглашать близких к себе. Так вы сможете призвать удачу и благополучие на целый год.

Не сплетничайте, нельзя раскрывать своих и чужих секретов, не осуждайте других людей. Следите за тем, что вы говорите, так вы сможете обезопасить себя и не думать о том, что у вас будет плохая жизнь.

Запрещается делать ремонт. Говорят, что даже небольшие ремонтные работы (например, починка сломанных вещей или поклейка обоев) 18 июля — это грех. Все, что вы будете делать в этот день, — обречено на провал. Существует высокий риск получить травму. Так что если у вас были большие планы, следует перенести их на другой день, иначе беда вас будет преследовать еще очень долго.

Приметы погоды

Если луна в небе «играет» (быстро перемещается, прячется за облака), то будет богатый урожай.

Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной. Маленькая и бледная луна — к затяжным дождям.

Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 18 июля привлечь удачу на целый год

Именины отмечают: Варвара, Анна, Арнольд, Афанасий, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Федор.