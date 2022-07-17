Москвичей предупредили о наступлении непогоды во второй половине 17 июля

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в воскресенье, 17 июля, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды городские службы были переведены на соответствующий режим работы. В городе на дежурство вышли аварийные бригады. В их обязанности войдут оперативный выезд на место поломки линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов.

Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона начали в городских парках информирование гостей об ожидающемся ухудшении погоды. Москвичей призывают сохранять внимательность на улицах, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 17 июля Москва и Московская область окажутся под влиянием ложбины циклона. В регионе ожидается переменная облачность, а местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.