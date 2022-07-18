Шойгу приказал группировке «Восток» поразить позиции ВСУ, из которых ведутся обстрелы

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника, из которых ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 18 июля.

— Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о позициях, откуда происходит обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми, передает РИА Новости.

16 июля Сергей Шойгу приказал российским военным нарастить действия на всех направлениях Украины. Решение связано с исключением варианта нанесения украинским правительством массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Донбасса, а также других освобожденных регионов.