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19 июля Православная церковь почитает память монаха-отшельника и последователя Антония Великого Сисоя Великого. В народе святой Сисой почитался как покровитель земледельцев. День его памяти обычно отличался сильными росами.

Чтобы весь год быть здоровым, нужно утром пройтись босиком по росе.

В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершиться провалом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.

Нельзя давать и брать в долг, запрещается решать любые финансовые вопросы. Нельзя спать при лунном свете — следует закрыть окно шторой. Говорят, что это может забрать красоту и здоровье, также в вашей жизни будут болезни и мелкие неприятности, поэтому лучше не игнорировать данный запрет.

Нельзя ходить в лес с целью поохотиться, этот день не предназначен для охоты. Если вам хочется чем-то заняться, можно отправиться на рыбалку. В народе говорили, что улов в этот день будет отличным и порадует рыбака.

Приметы погоды:

Листья пожелтели — к ранней осени и зиме.

Желтые облака — к дождю.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно сделать 19 июля, чтобы стать здоровым на целый год

Именины отмечают: Валентин, Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Федор, Феликс, Ульяна.