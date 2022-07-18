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Арзамасова прыгнула с высоты 70 метров в Сочи

Антон Махов
Общество
Арзамасова прыгнула с высоты 70 метров в Сочи
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса и телеведущая Лиза Арзамасова спрыгнула с высоты 69 метров в Сочи на банджи-джампинге. Она выложила видео прыжка в сеть.

— А. и А. — бесконечность, — написала Лиза в подписи поста.

В Сочи актриса находится вместе с мужем фигуристом Ильей Авербухом и их сыном Львом. Там у главы семьи проходит ледовое шоу.

Отмечают, что жена Авербуха не мешкала ни секунды на площадке перед прыжком. Поклонники отметили ее смелость в комментариях к видео в Telegram-канале.

Также в июне 2022 года она опубликовала видеоролик, в котором показала своего подросшего сына Льва.

На кадрах можно увидеть, как мальчик в синем комбинезоне и кепке сидит на столе и машет в камеру рукой.

Фанаты Арзамасовой и ее мужа удивились тому, насколько быстро растет ребенок.

Лиза Арзамасова Илья Авербух риск
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