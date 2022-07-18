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В Подмосковье выросло производство мебели

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье выросло производство мебели
Фото: Pexels / Maksim Goncharenok

В Московской области c января по май произвели на 8,1 процента больше мебели, чем за этот же период в прошлом году, сообщает РИАМО.

— За первые 5 месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на 8,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции предприятиями мебельной промышленности Подмосковья за отчетный период составил 29,7 млрд рублей, — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году в регионе было запущено несколько новых производств. Кроме того, региональные предприятия мебельной промышленности развивают и внутренний потенциал.

Ранее стало известно, что научный центр по разработке препаратов для защиты растений построят на территории Подмосковья.

Новое предприятие появится на участке общей площадью порядка семи гектаров. Он был предоставлен по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Подмосковье Производство Мебель
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