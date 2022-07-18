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Специалисты Роскачества дали советы по выбору арбуза

Ирина Игнатенко
Общество
Специалисты Роскачества дали советы по выбору арбуза
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Качественный арбуз внешне должен выглядеть свежим, целым и чистым, сообщили специалисты Роскачества.

Они перечислили универсальные характеристики спелой ягоды. Так, полосы на арбузе должны быть яркими, должно присутствовать пятно желтого цвета. Стоит помнить, что высохший хвостик у продукта не всегда является 100-процентной особенностью вкусного арбуза, так как он мог дойти до такого состояния во время транспортировки.

Также эксперты не советую покупать разрезанный плод, так микроорганизмы могут попасть в мякоть через трещины в кожуре арбуза, сообщает ФАН.

До этого старший менеджер направления сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева рассказала, что покупать арбузы следует в супермаркетах и на рынках. Там они проходят все необходимые проверки на наличие пестицидов, радионуклидов и нитратов. В необорудованных торговых точках покупать сезонную ягоду не следует, передает Nation News.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление.

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