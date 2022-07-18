Андрей Бочкарев: Более 300 семей переедут в новостройку по реновации на западе Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Веерная улица, вл26А Карта всех событий

В новостройку по реновации на улице Веерной в Очаково-Матвеевском на западе столицы переедут 335 семей. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в новый дом переезжают жители пятиэтажек по адресам улица Веерная, дом 26, корпус 2, дом 28, корпус 2, и улица Никулинская, 22.

— На сегодня во всех административных округах столицы в рамках программы реновации ведется расселение старых домов. Взамен жители получают современные квартиры в новостройках. Так, в новый дом по реновации 26а на Веерной улице в Очаково-Матвеевском переезжают 335 семей из трех соседних пятиэтажек, — рассказал Бочкарев.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что 95 процентов жильцов уже определились с квартирами в новостройке. Они получают жилье с чистовой отделкой и могут заселяться сразу после выдачи ключей.

До этого председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в районе Царицыно построят два жилых корпуса по программе реновации.