В Госдепе заявили, что Китай заплатит «высокую цену» за помощь России в обходе санкций

Фото: shutterstock

Соединенные Штаты «взыщут» с Китая «высокую цену», если Пекин начнет поставлять в Россию вооружение или поможет Москве обойти санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

— Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер <...> повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру, — заявил Прайс.

Он добавил, что пока США никакой посреднической деятельности не наблюдают, однако продолжат пристально следить за соблюдением санкционного режима, передает РИА Новости.

До этого обозреватель Эдвард Люс заявил, что Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение конфликта на Украине. По его словам, главный обман для Вашингтона заключается в том, что мир не объединился вокруг США в вопросе изоляции России.

Кроме того, позиция Штатов и Евросоюза по Украине раздражает другие государства, а стремление Запада разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия — Китай и Индия создают альтернативные платежные системы и маршруты доставки товаров РФ, а также блокируют попытки вытеснить Москву из международных отношений.