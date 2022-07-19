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В народном календаре 20 июля — Фома, Фома-черничник, Фома и Авдотья, Авдотья-сеногнойка. Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Фому Малеина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую.

Чтобы набраться сил на следующий год, нужно 20 июля посидеть под дубом.

В этот день запрещается свататься и делать предложение. Говорят, что Авдотья не любила все эти традиции, а народ сделал 20 июля ее днем. Это был женский день, а значит, присутствие мужчин, равно как и все их просьбы, в том числе и предложения выйти замуж, не рассматривались.

Дурной приметой в этот день считалось, если человека корова обнюхивает. Это указывало на то, что ему грозит серьезная болезнь.

Приметы погоды:

Если на Авдотью начнется дождь, то затянется надолго.

Дождь в этот день — к неурожаю.

Кошка нежится на солнце — это к хорошей погоде.

Если вечером начали кричать журавли — стоит ранним утром ожидать хорошую погоду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 20 июля набраться сил на следующий год

Именины отмечают: Станислав, Герман, Евдокия, Сергей.