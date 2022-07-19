Умерла снимавшаяся с Зеленским актриса Писанка

Кадр из сериала «Сваты» (2010)

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, снимавшаяся в реалити-шоу «Служебный романс» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, скончалась на 57-м году жизни.

По сообщениям СМИ, артистка в последнее время находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Известность актриса приобрела благодаря ролям в «Сватах» и «Ржевский против Наполеона», где она опять попала на съемочную площадку с Зеленским, передает РИА Новости.