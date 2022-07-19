Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умерла снимавшаяся с Зеленским актриса Писанка

Георгий Соланович
Общество
Умерла снимавшаяся с Зеленским актриса Писанка
Кадр из сериала «Сваты» (2010)

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, снимавшаяся в реалити-шоу «Служебный романс» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, скончалась на 57-м году жизни.

По сообщениям СМИ, артистка в последнее время находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Известность актриса приобрела благодаря ролям в «Сватах» и «Ржевский против Наполеона», где она опять попала на съемочную площадку с Зеленским, передает РИА Новости.

«Сваты» Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте