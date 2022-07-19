Авиационный брокер назвал главные причины падения самолетов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Падения самолетов, которых так боятся пассажиры лайнеров, происходят нечасто, но они являются следствием ряда факторов. Что именно приводит к падению лайнеров, «Вечерней Москве» рассказал брокер бизнес-авиации Никита Хозов.

По словам специалиста, существует две классификации падения самолетов.

1. Инцидент

В этом случае отсутствуют человеческие жертвы.

2. Катастрофа

В этом случае присутствуют человеческие жертвы (хотя бы одна).

Кроме того, эксперт добавил, что причин падения самолетов всегда много, все они должны произойти одновременно.

— Основная причина может быть одна, а того, что привело к ней, множество. Среди них можно выделить невнимательность летного состава, неправильную организацию работы авиакомпании, соблюдение норм отдыха, — отметил авиаэксперт.

Но Хозов добавил: когда работа авиакомпании организована качественно, это исключает возможность авиационных происшествий.

Кроме того, брокер сказал, что есть вероятность выжить после падения самолета.

— Вероятность выжить минимальная, но есть. Все зависит от угла падения самолета, с какой скоростью он летел, — добавил эксперт.

Также специалист сообщил, что, как правило, в авиакатастрофах гибнут не все пассажиры самолета. Например, когда самолет успевает совершить аварийную посадку, вероятность спасения жизни пассажиров существует немаленькая.

Эксперт рассказал, что необходимо делать, чтобы сохранить себе жизнь при аварийной посадке самолета:

Выполнять указания бортпроводников

Принять позу эмбриона (прижать голову к коленям с пристегнутым ремнем)

Кроме того, Хозов отметил, что градация лайнеров по уровню безопасности отсутствует, то есть не существует модели, которая признана или не признана безопасной.

— Все зависит от сертификата годности, которая выдается на самолет. Именно она свидетельствует о том, что самолет пригоден для полетов. Если такой документ есть, то самолет признан безопасным, — добавил специалист.

Также авиационный брокер отметил, что главное в авиации не возраст самолета, а его пробег (часы, которые лайнер провел в воздухе). Соблюдение этого правила сделает полет авиационных компаний безопасным.