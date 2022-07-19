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Центробанк РФ выпустит памятные рубли с изображением гриба

Георгий Соланович
Общество
Центробанк РФ выпустит памятные рубли с изображением гриба
Фото: Скриншот cbr.ru

Центробанк России 19 июля выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля с изображением редких грибов и растений. Информация об этом появилась на сайте регулятора во вторник, 19 июля.

— Банк России 19 июля 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля серии «Красная книга»: «Одуванчик белоязычковый» (каталожный номер 5110-0172); «Сетконоска сдвоенная» (каталожный номер 5110-0173); «Фиалка надрезанная» (каталожный номер 5110-0174), — говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что памятные монеты являются законным средством платежа на территории РФ и обязательны к приему «по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений».

30 июня ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Тематическая пресс-конференция, на которой публике показали банкноту, началась в 11:00.

Обновление внешнего вида денег является общемировой практикой. Так, в дальнейшем в стране собираются видоизменить пятитысячные купюры. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

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