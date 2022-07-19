Неизвестный сорвал баннер с пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Лобачика, 2с1 Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник сорвал и унес в неизвестном направлении баннер с фасада пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила читательница издания через Telegram-бота «ВМ».

По ее словам, происшествие произошло в ночь на 19 июля по адресу улица Лобачика, дом 2, строение 1.

Момент кражи попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный спокойно подходит к дому, срывает плакат и уносится прочь.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Вечерняя Москва

При этом работе самого пункта это не помешало.

По словам читательницы, власти Красносельского района уже взяли данную ситуацию под личный контроль.

16 июля в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что с начала работы штабов в Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса.