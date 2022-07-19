Неизвестный сорвал баннер с пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР в центре Москвы
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В центре столицы злоумышленник сорвал и унес в неизвестном направлении баннер с фасада пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила читательница издания через Telegram-бота «ВМ».
По ее словам, происшествие произошло в ночь на 19 июля по адресу улица Лобачика, дом 2, строение 1.
Момент кражи попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный спокойно подходит к дому, срывает плакат и уносится прочь.
При этом работе самого пункта это не помешало.
По словам читательницы, власти Красносельского района уже взяли данную ситуацию под личный контроль.
16 июля в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что с начала работы штабов в Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса.