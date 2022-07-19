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Неизвестный сорвал баннер с пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР в центре Москвы

Араз Салехов

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Неизвестный сорвал баннер с пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Лобачика, 2с1 Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник сорвал и унес в неизвестном направлении баннер с фасада пункта приема помощи для семей ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила читательница издания через Telegram-бота «ВМ».

По ее словам, происшествие произошло в ночь на 19 июля по адресу улица Лобачика, дом 2, строение 1.

Момент кражи попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный спокойно подходит к дому, срывает плакат и уносится прочь.

Видео: Вечерняя Москва

При этом работе самого пункта это не помешало.

По словам читательницы, власти Красносельского района уже взяли данную ситуацию под личный контроль.

16 июля в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что с начала работы штабов в Москве собрали более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса.

Красносельский район Москва Центральный административный округ (ЦАО)
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