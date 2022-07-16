Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса собрали в Москве

Георгий Соланович
Город
Более 830 тонн гумпомощи для жителей Донбасса собрали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала работы штабов акции «Москва помогает» жителям Донбасса было отправлено 832,9 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 16 июля.

— Продукты питания, постельное белье и одежда и даже самые простые вещи, нужные семьям из Донецкой и Луганской народных республик. С момента старта работы 12 пунктов приема гуманитарной помощи более 26,6 тысячи жителей города и 71 организация поддержали акцию. Москвичи собрали более двух миллионов единиц различных товаров, — заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Чаще всего горожане приносят продукты (31,9 процента), товары для детей (22,4 процента) и средства личной гигиены (17,1 процента). Транспортировкой посылок занимаются Российский Красный Крест и ГУ МЧС РФ по Москве.

Гуманитарная помощь направляется в Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Московскую области, Республику Крым, Краснодарский край, Севастополь и в другие регионы России.

Набором волонтеров и сбором гуманитарной помощи занимаются в центре «Мосволонтер». Недавно там наградили тимлидеров акции «Москва помогает» — им вручили благодарственные письма и памятные подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня власти Москвы и Донецкой народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Основной его задачей является помощь в социальной сфере, медицине, образовании, социальной поддержке и культуре.

Москва Донбасс Гуманитарная помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте