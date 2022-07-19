Делайте новости вместе с нами: сайт «Вечерней Москвы» запустил инфобот в Telegram

Фото: Вечерняя Москва

В Telegram-канале «Вечерней Москвы» появился бот — @vmoskvaFeedbackBot, где любой желающий может поделиться интересными событиями из жизни города и не только.

Если вы увидели или узнали что-то интересное, присылайте новости нам с указанием адреса и места события. Это могут быть милые фото и видео с котиками на улицах Москвы, смешные ситуации с участием горожан, данные о происшествиях, ДТП и пожарах.

Самые важные и актуальные из них будут проверены и опубликованы на сайте и в социальных сетях «ВМ».