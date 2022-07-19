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Контрнаступление не состоится, планы нацистов раскрыты

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Контрнаступление не состоится, планы нацистов раскрыты
В освобожденном от националистов Мариуполе началось строительство нового жилого микрорайона. Сейчас город восстанавливается после боев, а правоохранительные органы расследуют преступления, которые совершали на этой территории украинские солдаты / Фото: EPA/ТАСС

Командование ВСУ готовит контрнаступление на попаснянском направлении, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Все меры по защите приняты.

По его словам, союзные войска подготовили для националистов сюрпризы.

— Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР, — сказал Андрей Марочко. — Нашим командованием все меры для защиты приняты, и контрмеры поступили уже указанием нашим военнослужащим, несущим на этом направлении службу.

Тем временем в Херсонской области ВСУ обстреляли мост через Днепр. Однако пять из шести ракет были сбиты системами ПВО.

— Мост является очень важным объектом. В мост не попали, движение идет, по трассе машины едут, — уточнили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

За прошедшие сутки украинские военные выпустили 26 мин по поселку Доломитное в ДНР. Также рано утром три снаряда «прилетело» по Петровскому району Донецка и шесть снарядов — по Пантелеймоновке.

А Генеральная прокуратура ДНР объявила предварительные результаты расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя, который произошел 16 марта.

— По нашей информации, взрыв был изнутри непосредственно этого театра, — сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Он отметил, что украинские волонтеры и военнослужащие в тот день затаскивали в здание театра ящики. По данным следствия, в них могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы. Но в процессе что-то пошло не так. Что именно — пока не уточняется. В итоге в театре произошел мощный взрыв.

По словам Виталия Киселева, 11 из погибших были украинскими силовиками, а еще трое — волонтерами.

Тем временем за последний месяц в Мариуполе энергетики восстановили более 20 километров высоковольтных линий. Подача электроэнергии возобновлена в 3050 жилых домов, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры.

— Благодаря работе энергетиков, которые занимались устранением неполадок буквально круглосуточно, многие объекты были восстановлены в кратчайшие сроки и пущены в работу. 19 июля подключили и школу, это первый звоночек всем, что мы готовимся к 1 сентября, — заявил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

Кроме того, российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи объемом около 50 тонн в Харьковскую область. Грузовики передвигались по освобожденным территориям региона под защитой бронированных машин. В итоге гуманитарный конвой, минуя все опасности, прибыл в пункт назначения.

В разгрузке гумпомощи принимают участие добровольцы из ближайших поселений. Мужчины таскают ящики, а женщины ведут учет. Работа происходит максимально быстро, поскольку всего в нескольких километрах идут бои.

В продуктовые наборы для мирного населения Харьковской области входят гречка, мука, рис, подсолнечное масло и мясные консервы.

Вместе с продуктами выдают игрушки, памперсы, канцелярские принадлежности и книги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:

— Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Причем под «крышей» администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма. Впрочем, на финальном раскладе это никак не скажется. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях.

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