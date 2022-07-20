Представитель ООН предупредил об опасности массового голода в мире

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Мир рискует столкнуться с массовым голодом, неконтролируемой миграцией и политической дестабилизацией в случае, если продолжит игнорировать нынешний продовольственный кризис, заявил журналистам в среду, 20 июля, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

— Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция, — заметил Бизли, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.

Представитель Всемирной организации предостерег, что следующий год может оказаться «намного хуже» нынешнего. Он также допустил, что мировое сообщества будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие полгода-год. После этого, если проблема не будет решена, мир может столкнуться с продовольственным дефицитом.

Как считает Бизли, ситуация усугубляется в том числе и из-за ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки, пишет РИА Новости.

В конце июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару проблему продовольственной безопасности.