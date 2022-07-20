Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Костенко рассказала о начале отношений с Тарасовым

Егор Провоторов
Общество
Костенко рассказала о начале отношений с Тарасовым
Фото: Вечерняя Москва

Известная российская модель Анастасия Костенко рассказала, что счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Накануне девушка объяснила, почему буквально с первых дней знакомства поняла серьезные намерения спортсмена.

— Все было ясно и понятно с самого начала. Мы много говорили по душам, наши взгляды полностью совпали и незаметно стали целями. Самое важное на начальном этапе — чтобы все было прозрачно и чисто, без иллюзий и каких-то мутных ситуаций, — написала Костенко на одной из страниц в соцсетях.

Супруга футболиста пришла к выводу о том, что очень важно при выборе партнера понимать, что будущее будет строиться со взрослым и ответственным партнером, пишет портал Вокруг.тв.

Пара преодолела много препятствий и старается подавать правильный пример гармоничных отношений супругов в семье. Костенко вспоминала, что Тарасов еще в начале романа покорил ее своим отношением к семье.

В конце июня бывший футболист «Локомотива» рассказал о проблемах в семье. О подробностях Тарасов решил не распространяться.

Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте