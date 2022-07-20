Эксперты Роскачества рассказали, как дачникам легально продать урожай со своего огорода

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Садоводство может быть не только любимым для многих хобби, но и потенциальным источником доходов. Богатый урожай может обогатить и дачника. Эксперты Роскачества рассказали, как легально заниматься продажей собственной продукции.

Быть индивидуальным предпринимателем для этого необязательно, равно как и получать какие-то патенты и лицензии. При соблюдении двух условий налоги платить не нужно. Размер участка не должен быть больше 50 соток, а урожай должен быть выращен без привлечения помощников.

Это касается лишь растительной продукции. Молоко, мясо, яйца и другие продукты животного происхождения подчиняются другим правилам. При этом справку о размере участка лучше получить заранее. Также необходим документ о том, что на участке действительно растет та сельскохозяйственная продукция, которая будет продаваться.

Продавать свой урожай можно с рук, вдоль трасс, на окраине деревень. В городе в местах большой проходимости людей продавать свою продукцию запрещено. Можно продавать ее на сезонных ярмарках, рынках и оптовых базах.

— Рассматривается предложение позволить дачникам продавать свой урожай через крупные торговые сети (супермаркеты). Однако открытым остается вопрос оформления документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции. Сейчас такие документы получают только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Возможно, продавать там смогут лишь огородники, получившие статус самозанятого. Надо отметить, что в нововведениях заинтересованы и правительство, и торговые сети, и сами дачники. Новые источники поступления в магазины овощей и фруктов позволят разнообразить продукцию и повысить качество. Поэтому, вероятно, устраивающее всех решение будет найдено. Но подтверждать качество своей продукции в этом случае дачникам точно придется, — заявил Сергей Солодкий, начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества.