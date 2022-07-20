Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты Роскачества рассказали, как дачникам легально продать урожай со своего огорода

Егор Провоторов
Общество
Эксперты Роскачества рассказали, как дачникам легально продать урожай со своего огорода
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Садоводство может быть не только любимым для многих хобби, но и потенциальным источником доходов. Богатый урожай может обогатить и дачника. Эксперты Роскачества рассказали, как легально заниматься продажей собственной продукции.

Быть индивидуальным предпринимателем для этого необязательно, равно как и получать какие-то патенты и лицензии. При соблюдении двух условий налоги платить не нужно. Размер участка не должен быть больше 50 соток, а урожай должен быть выращен без привлечения помощников.

Это касается лишь растительной продукции. Молоко, мясо, яйца и другие продукты животного происхождения подчиняются другим правилам. При этом справку о размере участка лучше получить заранее. Также необходим документ о том, что на участке действительно растет та сельскохозяйственная продукция, которая будет продаваться.

Продавать свой урожай можно с рук, вдоль трасс, на окраине деревень. В городе в местах большой проходимости людей продавать свою продукцию запрещено. Можно продавать ее на сезонных ярмарках, рынках и оптовых базах.

— Рассматривается предложение позволить дачникам продавать свой урожай через крупные торговые сети (супермаркеты). Однако открытым остается вопрос оформления документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции. Сейчас такие документы получают только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Возможно, продавать там смогут лишь огородники, получившие статус самозанятого. Надо отметить, что в нововведениях заинтересованы и правительство, и торговые сети, и сами дачники. Новые источники поступления в магазины овощей и фруктов позволят разнообразить продукцию и повысить качество. Поэтому, вероятно, устраивающее всех решение будет найдено. Но подтверждать качество своей продукции в этом случае дачникам точно придется, — заявил Сергей Солодкий, начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества.

продажа Дача Роскачество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте