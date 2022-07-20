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Финансовый консультант перечислил основные риски использования криптовалюты

Ирина Игнатенко
Экономика
Финансовый консультант перечислил основные риски использования криптовалюты
Фото: Unsplash

Один из главных на сегодняшний день рисков для криптовалют — это обеспеченность компонентной базой. Из-за кризиса полупроводников крипторынок находится под сильным давлением. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

— Мы все знаем, что в рамках компонентной базы продолжается кризис полупроводников и он далек от завершения. То есть компонентная база под угрозой. Биткоин и другие криптовалюты со всех сторон находятся под давлением, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Кроме того, дополнительное давление на рынок криптовалют оказывают законодательные инициативы по регулированию, а также различные интервенции.

Эксперт отметил, что рынок криптовалют слишком мал по сравнению с другими активами. Поэтому сложно говорить о его надежности и возможности долгосрочных инвестиций.

Еременко добавил, что в настоящее время биткоин привязан к движениям американского фондового рынка и мирового рынка в целом.

На падение курса биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится. Такое мнение высказал учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.

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