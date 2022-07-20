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В народном календаре 21 июля — Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская. В этот день Православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.) и отмечает память трех святых Прокопиев.

Запрещается отправляться в дальний путь. Говорят, что дальние поездки будут неудачны для тех, кто 21 июля решил отправиться в отпуск или по делам. Отложите путешествие на другой день.

Нельзя начинать новые дела. Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний. В народе говорили, что тех, кто ослушается данного запрета, ожидают серьезные финансовые проблемы и убытки. Следует спокойно заниматься планированием, но вот что-то новое начинать точно не стоит.

Нельзя лениться. Говорят, что если вы будете сегодня усердно работать и думать только о том, чтобы что-то сделать, то тем благосклоннее будет к вам судьба. Не следует заниматься бездельничеством, это не приведет вас ни к чему хорошему, вы потеряете мотивацию и будете только страдать от этого.

Нельзя обижаться на людей. Если вас кто-то обидел, пересильте себя, перенесите эту обиду на другой день и выскажите человеку все, что накипело. В этот день не следует ничего говорить, молчание — ваш верный спутник.

Приметы погоды:

Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.

Пчелы злее стали — скоро начнется жара.

Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что запрещено делать на летнюю Казанскую, 21 июля

Именины отмечают: Татьяна, Александр, Дмитрий.