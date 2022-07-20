Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Что запрещено делать на летнюю Казанскую, 21 июля

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать на летнюю Казанскую, 21 июля
Фото: Pixabay

В народном календаре 21 июля — Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская. В этот день Православная церковь празднует явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.) и отмечает память трех святых Прокопиев.

Запрещается отправляться в дальний путь. Говорят, что дальние поездки будут неудачны для тех, кто 21 июля решил отправиться в отпуск или по делам. Отложите путешествие на другой день.

Нельзя начинать новые дела. Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний. В народе говорили, что тех, кто ослушается данного запрета, ожидают серьезные финансовые проблемы и убытки. Следует спокойно заниматься планированием, но вот что-то новое начинать точно не стоит.

Нельзя лениться. Говорят, что если вы будете сегодня усердно работать и думать только о том, чтобы что-то сделать, то тем благосклоннее будет к вам судьба. Не следует заниматься бездельничеством, это не приведет вас ни к чему хорошему, вы потеряете мотивацию и будете только страдать от этого.

Нельзя обижаться на людей. Если вас кто-то обидел, пересильте себя, перенесите эту обиду на другой день и выскажите человеку все, что накипело. В этот день не следует ничего говорить, молчание — ваш верный спутник.

Приметы погоды:

Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.

Пчелы злее стали — скоро начнется жара.

Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать на летнюю Казанскую, 21 июля

Именины отмечают: Татьяна, Александр, Дмитрий.

народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте