Врачи из подмосковной Балашихи вылечили пациентку с инфарктом зрительного нерва

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Россия, Московская область, Балашиха Карта всех событий

Врачи в Балашихе вылечили пациентку с передней ишемической нейропатией — инфарктом зрительного нерва. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Женщина резко стала терять зрение и перестала видеть по сторонам. Так она попала в офтальмологическое отделение Балашихинской областной больницы, где врачи диагностировали у пациентки переднюю ишемическую нейропатию, а также начальную катаракту обоих глаз. На тот момент зрение было снижено практически на 60 процентов, следует из сообщения ведомства.

— При передней ишемической нейропатии зрительного нерва резко ухудшается зрение, буквально в течение нескольких часов. Наблюдается отечность диска зрительного нерва, возможны кровоизлияния. Все это может привести к атрофии зрительного нерва и слепоте. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, — цитирует главного врача больницы Михаила Антипова агентство городских новостей «Москва».

Пациентке была назначена комплексная терапия, в результате удалось полностью восстановить ее зрение. Через 10 дней женщину выписали домой, посоветовав наблюдаться у офтальмолога.

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