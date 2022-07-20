Дерматолог перечислил основные ошибки при лечении педикулеза

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Врач-дерматолог Александр Зотов назвал основные ошибки при лечении педикулеза.

Во-первых, не стоит использовать керосин, это — токсичное и опасное для организма человека вещество. В настоящее время существуют препараты на основе перметрина или бензилбензоата, которые безопаснее для применения в домашних условиях.

Также для избавления от вшей не стоит бриться налысо. Это слишком радикальный метод, к которому стоит обращаться только в случае развития аллергических реакций на противопедикулезные лекарства.

Кроме того, многие считают, что достаточно обработать голову однократно специальными средствами.

— Эффективность обработки специальным шампунем и выбор самого средства устанавливается путём тщательного осмотра волос врачом-трихологом. В случае обнаружения жизнеспособных яиц вшей может потребоваться повторная обработка головы. Помимо этого, рекомендуется провести дезинфекцию одежды, постельного белья, — отметил врач в комментарии aif.ru.

До этого специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения педикулезом, сообщает пресс-служба ведомства. В первую очередь специалисты рекомендуют избегать контакта с зараженными людьми и соблюдать правила личной гигиены.