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Дети Донбасса посетили фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга»

Павел Гриднев
Общество
Дети Донбасса посетили фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга»
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Дети из Мариуполя, Донецка, Горловки и других городов Донбасса стали специальными гостями второго дня международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Они не только посмотрели шоу, но и попали в закрытую для публики зону, где смогли увидеть, как готовятся к выступлениям звезды, получили подарки, сделали селфи с Николаем Басковым, Еленой Север, группой «Земляне», ВладиМиром и другими знаменитостями.

Второй фестивальный день собрал именитых артистов и настоящих суперзвезд нескольких поколений. В отличие от первого дня зрители разместились не на танцполе, а в сидячем партере.

На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, «Земляне», Денис Клявер, Владимир Пресняков, Елена Север, Стас Пьеха, Юля Савичева, Burito, Filatov & Karas, Сосо Павлиашвили и другие звезды.

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проводится с 1992 года. В этом году он проходит с 18 по 20 июля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

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