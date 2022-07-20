Суд приговорил к тюремному сроку членов ОПГ «Шараповские»

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Московский городской суд приговорил к различным тюремным срокам четверых членов ОПГ «Шараповские». Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— На основании вердикта приговором суда Ахмедутдинову и Мухтарова назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Магомедвалиеву в виде 24 лет лишения свободы, а Джамалутдинову в виде 22 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Так, Рабадан Магомедвалиев, Шамсутдин Джамалутдинов, Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров в зависимости от роли каждого признаны виновными по трем статьям: «Бандитизм», «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

По ее словам, фигуранты были участниками ОПГ в период с 2006 по 2013 года. За этот период они совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений в Москве. Их задержание произошло в 2019 году.

В среду, 8 июня, восемь членов ОПГ были признаны виновными в похищениях, вымогательствах, разбое и других преступлениях. Московский областной суд признал членов группы виновными и назначил наказание от 13 до 19 лет колонии строгого и особого режима.