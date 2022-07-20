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Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Курьяново» в районе Печатники

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Курьяново» в районе Печатники
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промышленной зоны «Курьяново». Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы утвердило проект реорганизации территории производственной зоны «Курьяново» площадью 50,3 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Промзона расположилась между улицей Гурьянова и Проектируемым проездом № 5112. На данный момент четверть ее территории занимает производственно-складской комплекс «Печатники».

Планируется, что на данной территории появится современный жилой квартал со всей необходимой социальной инфраструктурой. Специалисты возведут более 350 тысяч квадратных метров жилья, школу на 775 мест и детский сад на 350 детей. Кроме того, в бывшей промзоне появятся офисный и многофункциональный центры, а также несколько многоуровневых паркингов.

29 июня Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети столичных районов Ново-Переделкино, Солнцево и в поселении Московский. По его словам, на новых улицах будет также организовано движение общественного транспорта.

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