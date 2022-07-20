Мосжилинспекция восстановила качество коммунальных услуг в двух районах Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Мосжилинспекция помогла жителю района Богородское восстановить качество коммунальной услуги. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, мужчина, проживающий по адресу 3-я Богатырская улица, дом 3, пожаловался на предоставление ему некачественной коммунальной услуги. По его словам, три месяца он был лишен холодной воды, а из обоих кранов текла только горячая вода.

Прибывшие по адресу жилищные инспекторы выявили, что причиной этого является неправильный монтаж сантехнического оборудования в нижерасположенной квартире. После устранения нарушений температура холодного водоснабжения в квартире заявителя нормализовалась.

Кроме того, поступила жалоба противоположного характера от жильца квартиры дома 16, корпус 2, на Чертановской улице. Он сообщил о недостаточно горячей воде.

Жилищные инспекторы установили, что низкая температура горячей воды связана с недостаточной циркуляцией теплоносителя в системе из-за поломки насоса. После чего управляющая организация по требованию инспекции устранила проблему.

До этого Мосжилинспекция помогла жителю столичного района Вешняки восстановить качество коммунальной услуги. Специалисты выяснили, что температура воды была ниже нормы из-за изменения схемы горячего водоснабжения, который самовольно произвел сосед сверху.