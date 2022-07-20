Эксперты объяснили тягу россиян к импульсивным покупкам

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Данные социологического опроса показали, что многие россияне склонны к импульсивным покупкам.

Стало известно, что 86 процентов граждан стараются копить деньги, однако трети респондентов в этом мешают импульсивные траты. Так, 57 процентов опрошенных покупают товары в состоянии недосыпа или усталости, что также приводит к непреднамеренному расходованию средств.

Член правления «Опоры России» Станислав Супрунов заявил, что спонтанные покупки идут на пользу бизнесу, ведь для предпринимателей это дополнительный доход. Также он отметил, что качество оказания услуг и предоставляемых товаров не должно ухудшаться. Супрунов заключил, что в 90 процентах случаев такие покупки совершаются по завышенным ценам и на эмоциях.

При этом генеральный директор Национального агентства финансовых исследований Гузелия Имаева отметила, что люди часто могут принимать решения о покупках нерационально. По ее словам, чтобы сократить количество таких случаев, необходимо развивать в себе финансовую дисциплину.

Имаева добавила, что финансово грамотное поведение предполагает постоянный поиск способа увеличения своих доходов. При таком сценарии и влияние непреднамеренных трат будет минимальным.

В свою очередь гендиректор центра экономики регионов Алексей Порошин отметил, что в России плохо развита финансовая грамотность, и люди очень склонны к трате денег на эмоциях. Средства, по мнению эксперта, необходимо распределять обдуманно, чтобы всегда была финансовая подушка безопасности.

Для этого нужно использовать базовые механизмы финансовой грамотности. Психолог-консультант Екатерина Трофимова рассказала, что необходимо разделить спонтанные и импульсные покупки.

Оба этих вида, как уточняется, имеют свои особенности. К импульсным покупкам нас подталкивают сами магазины, которые устанавливают продукцию с яркой упаковкой и по акции от известных брендов на кассах.