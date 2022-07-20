Жителя Московской области похитили и увезли в Калмыкию ради имущества

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Четверо жителей Республики Калмыкия предстанут перед судом за похищение жителя Московской области и вымогательство. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева.

По ее словам, утром 24 января от жительницы подмосковных Люберец поступило сообщение об удержании в заложниках ее супруга на территории города Элисты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники местного МВД установили местонахождение жителя и задержали преступников.

Вскоре следователи выяснили, что к преступлению причастны четверо жителей Элисты. Они, подружившись с потерпевшим, похитили его и отвезли в Калмыкию. После злоумышленники, избивая мужчину, требовали от люберчанина подписать расписку о передаче им собственности на сумму более 20 миллионов рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала представитель ведомства.

В начале июня были задержаны подозреваемые в похищении человека, находившиеся в федеральном розыске более 10 лет. Так, в 2010 году в Балашихе злоумышленники похитили заместителя директора фирмы, оказывающей ритуальные услуги. В дальнейшем мужчина был найден мертвым.