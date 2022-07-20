«Голливудская звезда»: поклонники оценили новое фото Брухуновой

Фото: Telegram / mamashaVagashi

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, опубликовала в социальных сетях снимок, который сделал ее муж.

— Вы — как голливудская звезда ретроэпохи, — написал один из поклонников.

На фото Брухунова стоит на набережной недалеко от моста. На ней надеты пиджак и юбка бежевого цвета в черную точку. Туфли и шляпа подобраны под черный пояс, аксессуаром же стала бежево-черная сумочка, сообщает Teleprogramma.pro.

В мае Брухунова рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына. Два года назад женщина подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки.

Долгое время родители скрывали сына от посторонних глаз, а с недавних пор стали активно делиться его снимками. Подписчики Брухуновой решили в социальных сетях поднять вопрос родительских забот.

Они спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Татьяны, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывают все потребности ребенка.