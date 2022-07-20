Трамваи перестанут ходить между станциями «Преображенская площадь» и «Красносельская» по выходным

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с проведением ремонтных работ в ВАО отменяется движение трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, вместо трамваев № 4л и 4п пассажиры смогут воспользоваться № 4, который следует от Сокольнической Заставы через Богородское до метро «Бульвар Рокоссовского», а вместо № 7 — № 46. Между метро «Преображенская площадь» и «Комсомольская» через «Красносельскую» будет работать автобус т41.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Изменения – на время ремонта трамвайных путей у метро «Сокольники». Эти работы будут затрагивать один рабочий день – это позволит скорее завершить ремонт. С понедельника по четверг трамваи № 4л, 4п, 7 и 13 будут ходить по своим обычным маршрутам, — говорится в сообщении.

Трамваи маршрутов № 26, 38 и 49 поменяли схему движения из-за проведения ремонтных работ на участке Черемушки — Серпуховский Вал. Так, трамвай № 38 будет следовать от «Пролетарской» до Серпуховского Вала. Вместо трамваев москвичи смогут воспользоваться автобусом № 026, а также маршрутами трамваев № 3 и 16, но их интервалы движения временно увеличены.