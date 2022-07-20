«Ваши наряды всегда бесподобны»: фанаты оценили фото Нетребко из Германии в белых капри и шляпке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фанаты оценили фотографии оперной певицы Анны Нетребко, которая прогулялась по Регенсбургу в белых брюках, капри и шляпке. Снимки звезда опубликовала в своих социальных сетях.

— Продолжайте путешествовать! А ваши наряды всегда бесподобны, — написали подписчики в комментариях.

Отмечают, что певица чаще всего снимает острые репортажи. Однако после того, как у нее появились недоброжелатели, она стала реже выходить на связь. Но поклонники на этот раз осыпали ее комплиментами, сообщает «Телепрограмма».

Недавно Нетребко заявила в интервью австрийскому изданию Zeit, что любит Россию и не намерена отказываться от государственных наград, полученных на родине.

По словам исполнительницы, журналисты из европейских государств часто пытаются на нее давить, чтобы добиться критики в адрес российского государства и народа,

Также фанаты оценили новое фото Татьяны Брухуновой. Жена известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала снимок, который сделал ее муж. Она выложила его в своем микроблоге.

На фото Брухунова стоит на набережной недалеко от моста. На ней пиджак и юбка бежевого цвета в черную точку. Туфли и шляпа подобраны под черный пояс. Аксессуаром стала бежево-черная сумочка.