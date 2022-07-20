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Девушку изнасиловали в автомобиле на западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Девушку изнасиловали в автомобиле на западе Москвы
Фото: СК РФ
Олека Дундича Карта всех событий

Девушку изнасиловали в автомобиле на западе Москвы. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, 18 июля подозреваемый сидел с девушкой в автомобиле вблизи улицы Олеко Дундича. В ходе общения мужчина начал домогаться спутницы, а получив отказ применил силу и изнасиловал ее.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СК и полиции задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно об аресте мужчины, пытавшегося изнасиловать нескольких девушек на севере столицы. В связи с этим подозреваемый проведет под стражей два месяца — до 25 августа текущего года.

Аресты изнасилование Западный административный округ (ЗАО)
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